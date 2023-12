Vanessa Ballan uccisa in 26 minuti Fandaj al bar dopo il delitto | il passaporto in auto e la telefonata registrata al 112 | cosa sappiamo

L'uomo, 41 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere E' stato convalidato l' arresto di Bujar Fandaj accusato dell' Omicidio di Vanessa ... (sbircialanotizia)

Omicidio Vanessa Ballan: ecco perché il kossovaro Fandaj resta in carcere

Resta in carcere a Treviso Bujar Fandaj, kossovaro di quarantuno anni accusato dell'omicidio di, 26 anni mamma di un bambino di 4 e in attesa del secondo figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'accusa Su di lui pesa l'accusa ...

Vanessa Ballan, convalidato l'arresto di Fandaj. Il presunto omicida si avvale della facoltà di non rispondere

È stato convalidato oggi l'arresto di Bujar Fandaj, il piccolo imprenditore di 41 anni di Altivole ( Treviso) accusato dell'omicidio a coltellate di Vanessa Ballan (26), ...

Interrogato Bujar Fandaj accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan: s'è avvalso della facoltà di non rispondere

Bujar Fandaj, l'uomo di 41 anni di Altivole accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan, si è avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio.