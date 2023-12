Vanessa Ballan | convalidato il fermo di Bujar Fandaj I colleghi della vittima | “Aveva paura | lui veniva al supermercato anche 4 volte al giorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È statoildi, il piccolo imprenditore di 41 anni di Altivole (Treviso) accusato del femminicidio a coltellate dia Riese Pio x (Treviso) due giorni fa, nella abitazione di lei. L’uomo, che dopo il massacro si è fermato in un bar a bere una birra e poi è fuggito, si è avvalsofacoltà di non rispondere alle domande del magistrato. Attualmente è detenuto nel carcere di Treviso.perseguitava la giovane mamma che era incinta e lei per questo lodenunciato. L’altro, armato di un martello, ha sfondato la porta finestra e dopo aver picchiata la donna l’ha accoltellata. La, insieme al compagno,denunciato ...