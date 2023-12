Vanessa Ballan | Bujar Fandaj al bar dopo il femminicidio Lo scuolabus del figlio della vittima fermato dai carabinieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023), l’uomoper ildiche lo aveva denunciato per stalking,aver picchiato e accoltellato la suaha vagato per la campagna in bici e si èin un bar. Come riporta il CorriereSera il 41enne, che in una telefonata aiha confessato di aver uccisa la giovane mamma, ha fatto una sosta al “Ci torno” di San Vito di Altivole (Treviso). Ci è arrivato pocole 14.30 quando ormai era stato scoperto da Nicola Scapinello il cadaverecompagna. Il killer è entrato in bagno e quando è uscito ha ordinato una birra e ha conversato con le bariste, ha parlato di tatuaggi con una cliente e poi è ...