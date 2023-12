Vanessa Ballan | autopsia anche sul feto per dissipare i dubbi che possa essere figlio di Bujar Fandaj Il procuratore | “Il divieto di avvicinamento andava chiesto”

Social. Vanessa Ballan , cos’ha fatto Bujar dopo l’omicidio . dopo il caso di Giulia Cecchettin, la ragazza 22enne veneta uccisa dal suo ex fidanzato ... (tvzap)

AGI - Resta in carcere Fandaj Bujar , l'uomo di origini kosovare fermato ad Altivole per l' Omicidio di Vanessa Ballan , la 26enne uccisa due giorni fa ... (agi)

“Secondo me un provvedimento di divieto di avvicinamento di 500 metri a Vanessa Ballan e alla sua casa, ci stava… Forse non sarebbe bastato ad ... (ilfattoquotidiano)

“Secondo me un provvedimento di divieto di avvicinamento di 500 metri a Vanessa Ballan e alla sua casa, ci stava… forse non sarebbe bastato ad ... (ilfattoquotidiano)

Omicidio di Vanessa Ballan, Fandaj Bujar non risponde al gip: convalidato il suo arresto

AGI - Resta in carcere Fandaj Bujar, l'uomo di origini kosovare fermato ad Altivole per l'omicidio di, la 26enne uccisa due giorni fa a coltellate a Riese Pio X. Lo ha deciso il gip del tribunale di Treviso che ha convalidato il provvedimento di fermo ed emesso una misura cautelare in ...

Vanessa Ballan, spunta la testimonianza sul kosovaro: "Socievole e gentile"

Nuovi terribili dettagli sull’assassinio di Vanessa Ballan, la ventiseienne trevigiana uccisa a Riese Pio Decimo, e nuove testimonianze ...

Vanessa Ballan, quando Bujar Fandaj le disse: “Ti ammazzo”. Il procuratore: “Divieto di avvicinarsi forse non sarebbe bastato”

Vanessa Baldan - Il buco nero nelle indagini, la misura non arrivata per l'assassino, la ricostruzione dalla denuncia al femminicidio ...