Vanessa Ballan | autopsia anche sul feto | ecco perché va fatta

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La Procura di Treviso ha avviato un’indagine approfondita sulla tragica morte die delche portava in grembo, nominando due consulenti tecnici per una doppia, fissata per venerdì. L’obiettivo è dissipare ogni dubbio riguardo alla paternità dell’indagato, come ha dichiarato il procuratore Marco Martani. La particolarità di questa indagine, oltre alla terribile perdita, si concentra sul movente del presunto assassino, il quarantunenne kosovaro Bujar Fandaj, attualmente detenuto con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Emergono dettagli inquietanti sulla relazione trae Fandaj, evidenziati da una foto rinvenuta nella casa della vittima. Il colonnello Marco Turrini e il pm Michele Permunian, al comando dei carabinieri, hanno scoperto che Fandaj non si accontentava ...