Valzer di attaccanti per gennaio | in quota Muriel può lasciare l’Atalanta | sirene da Madrid per Icardi

Valzer delle punte a Cagliari: ne entra una, ne escono due

degliin casa Cagliari: ecco il sogno di Ranieri per gennaio, due punte potrebbero salutare a metà stagione.delle punte a Cagliari: ne entra una, ne escono due (Ansa - ...

Vincono Bayern e Leverkusen. Trionfa 3-0 lo Stoccarda. L’Eintracht vince al 90+7'

Il Bayer Leverkusen vince e si gode le feste da capolista. Insegue il Bayern che ha battuto il Wolfsburg 2-1. Rimontato il Gladbach dopo l'espulsione al 88'. Sale al terzo posto lo Stoccarda. L'Heiden ...

Napoli, incubo “zero tituli” dopo il tracollo in Coppa. Serie A e Champions in salita, per i bookie l’ultima spiaggia è la Supercoppa

ROMA – L’eliminazione shock in Coppa Italia rischia di proiettare il Napoli verso una stagione da “zero tituli”. Pesantissimo lo 0-4 subito in casa contro il Frosinone, arrivato in una stagione nata m ...