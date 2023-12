Valle Caudina | malviventi rubano monili d’oro nonostante la presenza dei proprietari

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto nel pomeriggio odierno in. All’interno di una abitazione della frazione di Cirignano, nel comune di Montesarchio,si sono introdotti in casa e,ladei, hanno rubatoin oro per poi dileguarsi. Isi sono accorti delladi sconosciuti e hanno allertato i Carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto per avviare le indagini. Da quantificare il valore degli oggetti rubati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.