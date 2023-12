Valerio Braschi | dalla vittoria a Masterchef all’apertura del suo ristorante a Milano a soli 26 anni | “Menù da 140 euro | qui turni di lavoro umani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Unda 140per il più giovane vincitore di. In un’intervista al Corriere di, il romagnolo 26enne che trionfò nella sesta edizione del talent di Sky a20, racconta la sua nuova avventura professionale e culinaria proprio a. Da settembre scorso,ha aperto il Vibe, unin zona Solari. “Dal 2019 ho lavorato per quattroal1978 a Roma, che ha ottenuto anche dei riconoscimenti dalle guide dell’Espresso, del Gambero Rosso e anche la Michelin (ma non la stella)”, ha spiegato. Ecco poi il trasferimento milanese: “Il mio socio mi ha proposto di aprire un ...