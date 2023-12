Va in ospedale per dolori addominali | 49enne dimessa subito | morta poco dopo nel Pronto Soccorso per nuovo malore improvviso

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nella provincia di Brindisi, una donna di 49 anni si è recata inaver accusato dei forti, è stata visitata equalche ora ènelper un. La vittima si chiamava Anna Maria Faggiano, di Ceglie Messapica, ed ènella no

Preoccupazione per Ezequiel Lavezzi , ricoverato al “Sanatorio Cantegril” di Punta del Este, in Uruguay . A riportarlo sono i media locali, che hanno ... (sportface)

Una scelta doverosa dopo quello che è accaduto in ospedale. L'Azienda regionale emergenza sanitaria 118 ha attivato altre 10 ambulanze per un mese, ... (247.libero)

Bergamo . Francesco Locati da Seriate a Bergamo , Massimo Giupponi confermato all’Ats di Bergamo (in quota Fratelli d’ Italia ), al Bolognini di Seriate ... (bergamonews)

Una vicenda drammatica ha colpito l’ospedale di Francavilla Fontana, dove Anna Maria Faggiano, 49 anni , è deceduta in circostanze tragiche. La ... (thesocialpost)

Una brutta notizia nel pomeriggio di ieri ha scosso i tifosi del Napoli: " Lavezzi è ricoverato in ospedale dopo aver riportato delle fratture e ... (ilgiornaleditalia)

"Supereroi insieme": con Chi Segna Vince torna la bellissima iniziativa di Medicinema Italia - partecipa all'anteprima!

Clicca qui e prenota subito il tuo bigliettol'anteprima di Chi Segna Vince e contribuisci all'... Bambini e ragazzi che affrontano la malattia con lunghe degenze in, controlli frequenti, ...

Influenza: spray nasale per proteggere i bambini. “Puo’ essere somministrato dai 2 ai 18 anni”

21 dicembre 2023. Il picco dell’influenza si avvicina, è previsto tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024. Ogni anno il virus nel nostro Paese interessa milioni di persone, causando febbre, toss ...

Moto finisce fuori strada in un fosso, ragazzi feriti

Per la ragazza è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che l'ha trasferita all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, in prognosi riservata. Trasportato a Torrette, in codice rosso, anche ...