V for Vengeance | la recensione | un Blade al femminile

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il film: V for, 2022. Regia: Kelly Halihan. Cast: Jocelyn Hudon · Grace Van Dien · Pauline Dyer · Alix Villaret · Graham Greene · Michael P. Northey. Genere: Horror, Azione. Durata: 85 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Dopo aver appreso che la loro sorella minore è sfuggita a un precedente tentativo di rapimento che ha visto morire anche i loro genitori, due sorelle allontanate devono unire le forze per salvarla da un gruppo di vampiri assetati di sangue. In cerca di vendetta e del controllo di un vaccino contro il vampirismo, Thorn e la sua banda di non-morti si accorgono presto di essersi messi contro la famiglia sbagliata. V for, diretto da Kelly Halihan e scritto da Peter Moore Smith, che ha appena debuttato nel catalogo Netflix, offre una miscela di cliché dei generi horror e vendetta ...

Teaser per Gundam: Requiem for Vengeance (serie animata Netflix), si va alla fine della Guerra di un anno - Il Cineocchio

Titolo originale : . Stagioni : 1. Teaser per Gundam: Requiem(serie animata Netflix), si va alla fine della Guerra di un anno 09/12/2023 trailer news di Redazione Il Cineocchio In regia c'è Erasmus Brosdau Netflix ha appena diffuso il poster e il ...

Deema Loves Drama Shares With ELLE Her Top 10 K-Dramas Of 2023 That Deserve A Place In Your Watch List

We jotted down some of the most notable k-dramas that might deserve a place in your watchlist before you enter a new era next year: ...

Salaar: Prabhas' Actioner To Premiere With Whopping 2500 Shows Across USA; Aims For USD 2 Million Pre-Sales

For Salaar, the advance ticket bookings started a week before the release date. The movie already registered a staggering USD 1.7 Million and is marching ahead. The movie is opening across 2500 ...