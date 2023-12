Usura | presta denaro a una persona in difficoltà con tassi fino al 150% annui

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Avrebbe preteso interessialper il prestito fatto ad unaineconomiche. Per questo un imprenditore di origini albanesi della provincia torinese dovrà rispondere del reato di. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di obbligo di dimora nel Comune di residenza e del divieto di avvicinamento e comunicazione con vittima. L’attività investigativa è stata avviata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino a seguito di confidenze che la vittima diaveva reso a un pubblico ufficiale, manifestando grande preoccupazione per lenel restituire un prestito. I soldi sarebbero serviti a fare fronte a ingenti debiti di gioco, un prestito di 40.000 euro, ...

