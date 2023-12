(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'ex sindaco di New York qualche giorno fa è stato condannato a pagare 148 milioni di risarcimento a due ex scrutatrici che, come legale di Donald Trump, aveva accusato di brogli. L'ex sindaco di New York qualche giorno fa è stato condannato a pagare 148 milioni di risarcimento per aver diffamato

Usa, Rudolph Giuliani dichiara bancarotta

L'ex sindaco di New York qualche giorno fa è stato condannato a pagare 148 milioni di risarcimento a due ex scrutatrici che, come legale di Donald Trump, aveva accusato di brogliGiuliani dichiara bancarotta. L'ex sindaco di New York qualche giorno fa è stato condannato a pagare 148 milioni di risarcimento per aver diffamato due ex scrutatrici di Atlanta che l'allora ...

I migliori film da vedere su Amazon Prime Video a Dicembre

Il cinemane ha fatto recentemente un remake, Campioni , con Woody Harrelson. Se scappi ti ...Life a un on the road dei sentimenti messo in campo da Burt ( John Krasinski ) e Verona (Maya) ...

Cincinnati Bengals at Pittsburgh Steelers: Predictions, picks and odds for NFL Week 16 game

Predictions and picks for the 2023 NFL Week 16 matchup between the Pittsburgh Steelers and Cincinnati Bengals.

Usa, Rudolph Giuliani dichiara bancarotta

Rudolph Giuliani dichiara bancarotta. L'ex sindaco di New York qualche giorno fa è stato condannato a pagare 148 milioni di risarcimento per aver diffamato due ex scrutatrici di Atlanta che l'allora ...