Urawa-Al-Ahly | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il Mondiale per Club 2023, in corso di svolgimento in Arabia Saudita, è giunto all’ultimo atto con le due finali. Venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 15.30, presso il Prince Abdullah al-Faisal Stadium di Gedda, si giocail match valido per la medaglia di bronzo, Uwara-Al-, tra i giapponesi campioni d’Asia e i campioni africani.-AL-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nipponici si sono dovuti arrendersi in semifinale al Manchester City perdendo per 3-0. La formazione allenata dal tecnico Skorza, vincitrice di tre edizioni della Afc Champions League(2007, 2017 e 2022), ha comunque ben figurato avendo eliminato i temibili messicani del Leon nei quarti di finale di questa competizione Dopo aver eliminato ai quarti di finale i favoriti sauditi dell’Al Hilal, gli egiziani non sono riusciti a ripetersi in semifinale contro i ...