Up2Stars 2023 | dall’energia all’IA | accelerazione gratuita per Pmi innovative

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Intesa Sanpaolo, con il sostegno della piattaforma Gellify, ha emesso la callper servizi diper startup in vari settori del digitale, con varie scadenze dall’11 giugnoal 3 marzo 2024. Il bando intende offrire un percorso digratuito e su misura alle impreseselezionate, nonché occasioni per fare rete e acquisire visibilità verso investitori, imprenditori e attori interessati allo sviluppo tecnologico e digitale. Quattro sono gli ambiti di interesse della call: Water Tech, Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica, Intelligenza Artificiale per la trasformazione aziendale, IoT, Infrastrutture e Mobilità. Possono partecipare al bando le startupitaliane o estere che abbiano ...