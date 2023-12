Uomini e Donne | Tutto Su Federico Castello | Il Nuovo Cavaliere!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è arrivato nel programma per conoscere Aurora, diventando poi uno dei protagonisti del Trono Over. Eccoquello che c’è da sapere su di lui! A, nel corso delle ultime puntate al centro dell’attenzione c’è stato. Attaccato dagli opinionisti, il cavaliere si era presentato per Barbara ma le cose sono finite male. Ora è uno dei protagonisti del Trono Over ed in tanti si chiedono qualcosa di più su di lui e sulla sua vita.: chi è e cosa faè entrato recentemente a far parte die ...