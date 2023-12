Uomini e Donne | arriva l’ex di Riccardo Guarnieri

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Colpi di scena acon una nuova dama che fa colpo con Marco Viola che decide di approfondire la conoscenza Colpo di scena a, il programma di Maria De Filippi, che permette di trovare l’amore. Volti famosi e non hanno trovato la giusta metà, altri come Ida Platano sono costretti a ritornare per riprovarci. E il caso vuole che la donna appena approdata nel perterre del programma sia proprio una ex di, Serena Cimmarrusti, una bellissima mora, dal sorriso ipnotico che a ...