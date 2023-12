Secondo gli utenti del web, Federico Nicotera e Veronica Rimondi , ex tronisti di Uomini e Donne , avrebbero ufficializzato la loro storia d’amore. A ... (isaechia)

A 'Uomini e Donne' un nuovo colpo di scena nel percorso di Gemma Galgani nel trono over. La storica dama del programma ha infatti deciso di chiudere ... (247.libero)

Marco Antonio Alessio, l'ex cavaliere dell'over uscito da Uomini e Donne insieme ad Emanuela Malavisi, ha parla to di Cristina Tenuta e del suo ... (comingsoon)

Si è appena conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne , il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La nostra talpa in studio ... (isaechia)

Uomini e Donne : Federico Castello è arrivato nel programma per conoscere Aurora, diventando poi uno dei protagonisti del Trono Over. Ecco Tutto ... (uominiedonnenews)

Uomini e Donne, anticipazioni: Cristina Tenuta: "Inizio a sentire qualcosa per Alessandro Vicinanza"

Oggi, giovedì 21 dicembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni e dal blog di Isaechia ., Cristina Tenuta si è baciata con Alessandro ...

Fumo, alcool, sedentarietà e peso favoriscono l'insorgenza delle patologie

La sedentarietà è più frequente fra le(34% vs 25% fra gli), aumenta con l'età (26% fra 18 - 34enni vs 34% fra i 50 - 69enni), è maggiore al Sud (42% vs 17% nel Nord) e fra le persone ...

Panettoni e pandori ai senza fissa dimora, il dono di Natale al progetto Homeless di Pisa

Al 15 dicembre 2023 sono stati 286 gli utenti del servizio, di cui 169 italiani (119 uomini e 50 donne) e 117 stranieri (76 uomini e 41 donne). Sono 464 invece i buoni notte erogati. Il centro diurno ...

U&D, Roberta dopo l'addio al cast torna sui social: 'Sono i fatti che parlano'

Roberta Di Padua torna ad essere attiva sui social dopo l'addio definitivo al cast di Uomini e donne. La dama napoletana, contrariamente ad ogni aspettativa da parte dei fan, ha scelto di mettere la ...