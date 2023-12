Una pacifista vuole mettere fine al regno di Putin | c' è la candidatura al Cremlino

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Una figura tenta di bloccare il nuovo mandato di Vladimiralla guida della Russia. La consigliera regionale Yekaterina Duntsova ha presentato i documenti alla Commissione elettorale centrale russa per potersi candidare alle prossime presidenziali, in programma il 17 marzo. Duntsova è unache chiede ladel conflitto in Ucraina e, parlando con i giornalisti, ha detto di volere una Russia "umana, pacifica, amichevole e pronta a cooperare con tutti secondo il principio del rispetto". Per potersi candidare Duntsova, che è un'ex giornalista, ha bisogno di 300mila firme da almeno 40 regioni russe. "Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare - ha spiegato la donna -. Abbiamo fatto questo passo e penso che dovrebbe ispirare le persone che ci supportano. Spero di essere almeno registrata come candidata. Raccogliere ...