Una mostra per celebrare il cinquantesimo anniversario della Lazio Meravigliosa

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Da febbraio a maggio del 2024, ci sarà un Tour perlache vinse il primo scudetto nel 1974. Unacurata da tifosi e associazioni Locali insieme anche alla Lega dei Collezionisti e dal Centro Studi 9 gennaio 1900. Viterbo, Fiumicino, Tivoli e tante altre tappe nella regione per ricordare quell’evento storico e quella squadra bella e maledetta. Il comunicato stampaLega dei Collezionisti: “Mezzo secolo, sembra oggi. Era il 12 maggio del 1974 quando 85.000 tifosi ubriachi di gioia festeggiarono il primo scudetto, una delle imprese sportive più eclatantistoria. Così straordinaria da resistere all’usura del tempo, nei racconti dei suoi protagonisti, negli amarcord televisivi, nei libri. Molti dei ...

Stasera alle 21 si giocherà Inter-Bologna e Inzaghi non vuole certo snobbare la Coppa Italia. Lo dimostra con una scelta di formazione, pur ... (inter-news)

Luna Rossa sta scaldando i motori in vista della America’s Cup 2024, che andrà in scena nel mese di ottobre a Barcellona (Spagna). L’equipaggio ... (oasport)

L’unico ente espositivo italiano a possedere una collezione variegata di manufatti e disegni legati a Walter Albini : basterebbe questo dato per ... (linkiesta)

"Prendi il controllo": al via la campagna di IIDEA per aiutare i genitori a gestire l'uso dei videogiochi

... o Pan European Game Information, fornisceclassificazione per età e per contenuto che avvisa i ... La ricercache le famiglie che giocano insieme e/o si prendono il tempo per discutere dei ...

Roma, arrestato 32enne per violenza in strada a una donna

E' stato arrestato a Roma dalla polizia un 32enne nigeriano accusato di aver violentato e rapinato una donna il 30 settembre del 2022, nel quartiere Garbatella.Una donna di 40 anni si trovava con degl ...

Sabrina Salerno vittima di una stalker (da due anni): «L'ho denunciata. Ma servirà a qualcosa»

Dal 2021 Sabrina Salerno è vittima di una stalker. Un argomento delicato. Una di quelle storie che eviterebbe volentieri di raccontare. Ma è inevitabile.