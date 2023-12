Una donna napoletana stereotipata nella pubblicità di Ariete VIDEO

Tragedia d Riese in provincia di Treviso. Una donna di 27 anni , Valeria Ballan, è stata trovata morta in casa con diverse ferite di arma da taglio ... (secoloditalia)

Asia Argento riappare sul grande schermo. Ha recitato nella commedia Gigolò per caso“, in arrivo su Prime Video il 21 dicembre. “Dopo 39 anni di ... (metropolitanmagazine)

Prima l’allarme per il tentato furto, poi la scoperta. dentro la valigia che un malvivente ha tentato di portare via ad una donna a Termini c’erano ... (ilcorrieredellacitta)

Esistono due categorie di persone: quelle che amano il Natale , per tutta una serie di motivi che trovano riscontro anche nelle evidenze ... (dilei)

Yekaterina Duntsova contro Putin: candidata alle presidenziali

...crepa evidente nel muro di propaganda che vuole Putin in cima alle incontestabili preferenze ... il tentativo potrebbe non risultare vano: "È l'unica candidata, è l'unica candidata che non è ...

Donna incinta molestata in un centro commerciale a Roma, pensa sospesa per l'aggressore: «È feticista, deve curarsi»

Un pomeriggio torrido e la voglia di fare due passi con un’amica per trovare un po’ di refrigerio. Un giretto al centro commerciale Porta di Roma - periferia est della Capitale - ...

Genzano | E' ripartita oggi pomeriggio la donna olandese ferma con la macchina in panne da molti giorni

GENZANO (attualità) - La collaborazione dei cittadini ilmamilio.it Si è conclusa positivamente oggi pomeriggio intorno alle 16 la storia della donna olandese in vacanza in Italia, che si era ferma ...