Una coppia regala un buono Disney+ da 10 000 euro ai figli per errore

Leggi su cultweb

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Una tiktoker è riuscita ad andare virale in questi giorni, non per merito suo, piuttosto per l’dei suoi genitori che, invece di acquistare unregalo del valore di 10.000per andare a Disney World, si sono trovati con uno dello stesso valore ma per lo streaming di. Il che garantisce l’accesso alla piattaforma per ben settant’anni. Un lasso di tempo notevole in cui le tecnologie e le soluzioni di visione possono nascere e morire ben più di una volta. Ma com’è stato possibile incorrere in questoe, soprattutto, perché investire una cifra così alta? A spiegarlo è Andie, la tiktoker che, con il suo video, è riuscita a guadagnare 1,3 milioni di visualizzazioni. “Nel 2020, i miei genitori stavano programmando un grande viaggio di famiglia, ma è sta la ...