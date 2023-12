Una condanna e un’assoluzione per la morte del soldato Francesco Positano | schiacciato da un mezzo blindato in Afghanistan nel 2010

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Unanel processo per ladel caporalmaggiore dell’Esercito, avvenuta innel, allora 29enne, sarebbe statoda undurante una manovra sbagliata (e in seguito ostinatamente negata) del guidatore. Il Tribunale di Roma hato a 3 anni eVincenzo Ricciardi, all’epoca dei fatti responsabile del plotone, mentre l’autista delMatteo Rabbone è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo. Il pm alla scorsa udienza aveva sollecitato per entrambi unaa cinque anni. Disposta anche una provvisionale di 155mila euro per i familiari ...