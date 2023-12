Un Professore 3 ci sarà | Alessandro Gassmann rassicura i fan della fiction Rai

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un3 ci: sciolto ogni dubbio, possiamo assicurarvi che verrà prodotta una terza stagione. A darne conferma è, che ha risposto a un messaggio di un utente in merito a un probabile seguito. “Torneremo”, ha così replicato l’attore romano. Non c’erano dubbi, del resto. La seconda stagione, seppur con qualche numero in calo, resta uno dei cavalli di battagliaRai. L’ultimo episodio andato in onda, dal titolo Orazio: Carpe diem, ha registrato i numeri più altistagione: 24.90% di share 3.784.000 spettatori. Il successo straordinarioserie rende quindi probabile la realizzazione di Un3. Altra conferma è stata data anche dallo sceneggiatore ...