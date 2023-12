Un professore 2 streaming e diretta tv | dove vedere la sesta e ultima puntata

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Questa sera, giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi Un2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv èda Alessandro Casale.Un2 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 ...