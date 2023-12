Un posto al sole | trama 21 dicembre 2023 | la preoccupazione di Giulia

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 21 dicembre 2023)Poggi sarà molto in apprensione per Luca De Santis, come si evince dalle anticipazioni della puntata di Unalin onda giovedì 21. La donna, infatti, deciderà di trascorrere le vacanze di Natale in Sicilia da Angela, Franco e Bianca e sarà in procinto di partire. Tuttavia, malgrado la gioia al pensiero di rivedere la figlia, il genero e la nipotina,sarà molto in ansia per Luca, che rimarrà da solo a Napoli per motivi lavorativi. La Poggi, in particolare, sarà preoccupata per le condizioni di salute del suo compagno e sarà molto dispiaciuta al pensiero di dover partire. Intanto, Roberto e Marina saranno ormai vicini al conseguimento del loro obiettivo. I due coniugi, infatti, si sono recati con Ida in Polonia per conoscere la sua famiglia, ma il ...