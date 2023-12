Un Natale spettacolare | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Unè ilin onda questa sera, giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 21.20 in prima visione su Rai 2. Si tratta di una pellicola del 2022 diretta da John Putch. Con protagonisti attori come Ginna Claire Mason, Derek Klena, Sara Gallo. Di seguito la trama e il cast. Trama Nel cuore di New York City, la giovane Maggie si avventura per inseguire il suo sogno nascosto: calcare il palco del Radio City Music Hall durante lo spettacolo natalizio per eccellenza, lo “Christmas Spectacular”. La città che non dorme mai diventa lo scenario del suo desiderio segreto, mentre Maggie si prepara a ballare in uno spettacolo che incanta il pubblico ogni anno. Con il Radio City Music Hall come sfondo scintillante, questo ...