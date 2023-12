Un cocktail per brindare al vero «spirito» natalizio

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Con cosaa Natale o la notte di Capodanno? Come si saluta il nuovo anno che arriva se si cerca altro rispetto ad una bottiglia di vino? Sono tantissime le alternative tra le quali poter scegliere, in questo momento storico preciso in cui spesso ad un piatto è abbinato un drink più che un calice di vino o una pinta di birra. Ci sono gin che aiutano gli elefanti, rum venezuelani per tutti i gusti, tequila che rende omaggio alle foglie di agave, kombucha rifermentati con lieviti di Champagne, grappe che prendono in prestito il dito medio da Cattelan, gin al melograno o abbinati a bicchieri in cristallo ecologico,già pronti. C’è anche una soda che ha rivoluzionato il mondo dei drink, un whisky che vuole salvare gli oceani e gin al cioccolato o a base di Nocciole Piemonte Igp. Non manca nulla, neppure il futuro, servito come esperienza ...