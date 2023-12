(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ve lo avevamo già preannunciato questa estate: molte tendenzesono nate su. Che siano meteore o meno poco importa. Perché come una palla di vetro capace di anticipare anche ipiù subculturali e profondi,spesso e volentieri ha predetto il futuro della. O meglio, ha svelato in anteprima ciò che la Gen Z apprezza e reinventa, seguendo i suoi schemi ben precisi. Gli esperti non hdubbi: per il 2024 si prevede che l’influenza disul potere di acquisto non potrà che aumentare. Anche se non sono pochi gli utenti che già si lamentano della commercializzazione della loro app preferita. Resta comunque una grande ...

Dior illumina il Natale a Roma in Piazza di Spagna

In occasione delle festività di fineil marchio francese celebra in grande stile i legami che ... grazie a un accordo tra la Maison e l' assessorato ai Grandi eventi,, Turismo e Sport di Roma ...

Borse metallizzate: 7 modelli da regalare (o da farsi regalare)

Per far brillare il sempre troppo grigio guardaroba invernale, via libera alle classiche borse in oro e argento : un vero must in questo periodo dell'. Ma per dare un twist ai look di tutti i ...

Un anno di moda su TikTok: i trend del 2023 che non dimenticheremo

Tendenze moda 2023 TikTok: i trend fashion nati quest'anno sulla piattaforma social più amati dalla Generazione Z.

Balenciaga e Isabel Marant tra i vincitori del premio della moda vegana 2023 di PETA

L'organizzazione People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha annunciato i vincitori del suo riconoscimento, che premia i pionieri del settore che stanno rendendo la moda più rispettosa di an ...