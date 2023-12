Un aereo civile è decollato dall’Ucraina per la prima volta dall’inizio della guerra

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Uned è atterrato in Francia. Sembra un’informazione da niente, invece è un momento storico a suo modo, perché quel Boeing 777-300 – immatricolato Ur-Azr, è di proprietà di AerCap, la principale società al mondo di noleggio dei velivoli, ma usato dal vettore ucraino Skyline Express – era fermo a Boryspil dal 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa ed è riuscito a restare miracolosamente intatto nonostante i bombardamenti e gli scontri armati. Ha sorvolato il Paese in modo da non farsi intercettare e ha attraversato il continente, passando anche sul Nord Italia, per atterrare in Francia, molto vicino al confine con la Spagna. Il decollo dall’aeroporto di Boryspil, uno degli scali di riferimento di Kyjiv, avviene attorno alle 9 di mattina – 8 ora italiana – senza passeggeri né ...