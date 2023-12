Ultimo | a UNICEF i diritti d’autore del brano natalizio ‘Non lasciare le mie mani’

Leggi su funweek

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Sempre dalla parte degli ultimi. Una frase che, per Niccolò Moriconi, è impegno e identità tanto da trarne il suo nome d’arte. E anche per questo Nataleha deciso di dare sostanza concreta alle proprie parole scegliendo di donare idel suoNonle mie mani a. Il singolo, colonna sonora di A Magic Christmas, parla dell’importanza di credere nei sogni e rimanere incantati dalle cose semplici. E vede la partecipazione del coro della scuola di musica Cluster, diretto da, protagonista anche del videoclip ufficiale. Già disponibile sulle piattaforme digitali (qui link all’ascolto su Spotify e Apple Music), Nonle mie mani aiuterà i bambini in situazioni di emergenze, ...