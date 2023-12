Ultime Notizie Roma del 21-12-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione compiti e migliorie in apertura di giornale a casa bianca sicura che i negoziati tra Israele e hamas per siglare una nuova tregua gas e liberare gli ostaggi sono seri ma le prospettive di un’intesa breve termine sono incerte l’incontro con i miei giurisdizioni ieri al Cairo del Lidl di Amazon non è andato bene si è concluso senza risultati ha raccontato una fonte palestinese l’ho ripetuto anche questa mattina un uomo ti ama se la proposta ruotava attorno ad un cessate il fuoco di 7 giorni in cambio della Liberazione di 40 ostaggi Ma le fazioni palestinesi hanno risposto che il tempo per una tregua temporanea è finito si cerca di una formulazione del testo su cui gli Stati Uniti non porranno il vetro cieli di stato americano Anthony blinken ha parlato nelle ...