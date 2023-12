Ultime Notizie Roma del 21-12-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente leche arrivano dall’estero in apertura di giornale la guerra tra Israele e hamas dilaga a macchia d’olio in tutta la cisgiordania dove le forze armate italiane stanno effettuando arresti su larga scala lo riportano i media palestinesi usando con le truppe stanno operando In particolare a sud di hebron così come a Jericho intanto Israele sarebbe pronto ad una tregua di 2 settimane in cambio della Liberazione direzione di ortaggi Cerca con le parti sempre libera ancora lontane da raggiungere un accordo ammazza rifiutato l’offerta di Israele di includere in un accordo del rilascio dei detenuti palestinesi condannati per omicidio torniamo in Italia l’aula della camera ha respinto ratifica dell’accordo di modifica del messo i voti contrari ...