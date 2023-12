Ultime Notizie Roma del 21-12-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno esteri sicura che i negoziati tra Israele e hamas Ha per sigla hronova tregua gazze liberare gli ostaggi sono seri ma le prospettive di un’intesa breve termine sono incerte l’incontro con i mediatori egiziani ieri al Cairo del Lidl di Amazon non è andato bene si è concluso senza risultati ha raccontato una fonte palestinese l’ho ripetuto anche questa mattina un uomo di amasse la proposta ruotava attorno ad un cessate il fuoco di 7 giorni in cambio della Liberazione di 40 ostaggi Ma le fazioni palestinesi hanno risposto che il tempo per una tregua temporanea è finito si cerca di una formulazione del testo su cui gli Stati Uniti non porranno il vetro il segretario di stato americano Antony blinken nelleore con le controparti di Egitto ed Emirati Arabi Uniti e ...