Ultime Notizie Roma del 21-12-2023 ore 14 | 10

(Di giovedì 21 dicembre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto del buon pomeriggio da Francesco Vitale ad atreio arriva l’orgoglio italiano Edi Rama ricezione anche il super ospite elon musk Giorgia Meloni accolta danno tempo Innovation applausi da da tutti al presidente del Senato stand in ovation per Giorgia Meloni ad atreju la kermesse di Fratelli d’Italia in programma fino a domani a Castel Sant’Angelo ala presidente del leader di partito hanno preso posto in prima fila nella sala che ospita l’intervento del primo ministro albanese Edi Rama la deputata di Fratelli d’Italia Augusta montaruli durante la sua introduzione si è accorta che la premier si era seduta Apri Volontari della manifestazione rappresentata al pubblico che si alza in piedi a pelo Dendo mentre meloni salirà sul palco per salutare al fianco di meloni e poi seduto il presidente del ...