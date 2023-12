Ufficiale | Beatrice Luzzi lascia la casa del Grande Fratello

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Una puntata ricca di emozioni per Beatrice Luzzi. All’inizio della puntata dell’11 dicembre del Grande Fratello , l’attrice ha avuto una brutta ... (caffeinamagazine)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

“Comunicazione ufficiale”. Grande Fratello - batosta per tutti i concorrenti : “È colpa di Beatrice”

Grande Fratello, concorrenti puniti per colpa di Beatrice Luzzi. Scoppia il caos dentro la Casa per quanto avvenuto nelle ultime ore. Non è un bel ... (caffeinamagazine)