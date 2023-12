UFFICIALE ? La Superlega vince davanti la Corte UE | la sentenza!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Lacontro Uefa e Fifa. Diramata l'attesissima sentenza delladi Giustizia Europea. Doccia fredda per Uefa e Fifa. LA SENTENZA ? LatrionfaallaUefa, questa la sentenza: «Abuso di posizione dominante da UEFA e FIFA». Dunque il maggior organismo ha appena comunicato che Uefa e Fifa non possono essere gli unici organi autorizzati a organizzare competizioni per squadre di calcio. Accolto il ricorso dell'European Superleague Company, presentato nel maggio del 2021. Occhio ora ai nuovi e clamorosi scenari che potrebbero cambiare il calcio europeo.