Ue | Renzi | ' sconfitti su Patto | Meloni ha fallito' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "C'è stata una sconfitta italiana suldi stabilità. Non èma un pacco.non ce l'ha fatta. La logica a pacchetto è fallita:aveva detto che avrebbe ratificato il Mes un minuto dopo la chiusura della trattativa sul". Così Matteoa Metropolis sul sito di Repubblica. "Il governo ha fatto una figuraccia. Ma il vero tema legato al Mes è di politica interna: il campo largo non c'è e la maggioranza non è europeista".