Ucraina | Kiev | ' uccisi 1080 militari russi nell' ultimo giorno'

(Adnkronos) – Ucraina alla ricerca di altri soldati per combattere contro la Russia. Agli ucraini di età compresa tra 25 e 60 anni che vivono in ... (periodicodaily)

Roma, 21 dic – La guerra in Ucraina potrebbe concludersi nel peggiore dei modi per Kiev . E Mosca potrebbe uscirne molto più forte di quanto si ... (ilprimatonazionale)

Che la pace a livello internazionale non sia scontata lo dimostrano purtroppo le guerre in corso, in una delle quali - quella in- l'Italia è coinvolta con gli aiuti aappena confermati ...

Appello di Kiev: "Ucraini all'estero, tornate e arruolatevi". Ma è obbligatorio andare al fronte

L'Ucraina ha annunciato il richiamo alle armi dei suoi cittadini ... A pressare Zelensky sono anche le mogli dei soldati al fronte, che da diverse settimane manifestano a Kiev per chiedere il ritorno ...

Ucraina ammette: "Progressi russi intorno ad Avdiivka", le battaglie al fronte del Sud

L'esercito ucraino ha confermato che le forze russe hanno guadagnato terreno nell'offensiva di terra che va avanti da due mesi nell'Ucraina sud-orientale, attorno alla città industriale di Avdiivka: " ...