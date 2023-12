Tutto quello che sappiamo sul Chiara Ferragni gate | dalla beneficienza del supermercato al video di scuse copiato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Non c’è pace in Casa Ferragnez. Continuano a spuntare pezzi di una vicenda a puntate che sta appassionando la stampa. Ma vediamo di andare con ordine, e cercare di ricostruire una vicenda che forse era già annunciata nel 2018, delladidi: il compleanno alNel 2018 famiglia e amici organizzano una festa a sorpresa per Fedez. La location? Il Carrefour di City Life. Fedez ha ribattuto in un primo momento risentito: “È incredibile che mi debba giustificare come se avessi ucciso una persona, indignatevi anche quando guardate Masterchef perché tante materie prime vengono sprecate”, ricoprendo così il ruolo di vittima. In seguito, sempre via social, il rapper ha ammesso: “Mi sono defilato ...