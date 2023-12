Turni massacranti e assunzioni col contagocce | il caso Oss tiene banco a Cosenza L' Usb | “Urgono provvedimenti”

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La regione Calabria continua a primeggiare per l’assenza di personale medico, infermieristico e socio-sanitario . "La differenza tra i servizi che dovrebbero essere garantiti e il personale disponibile", si legge in una nota dell' Usb, "è ormai una voragine in progressiva espansione. Nella provincia, una delle più estese del Paese, mancano centinaia di unità e, di fatto, il personale...