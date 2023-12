TS – “Arnautovic via per scelta sua Zirkzee forte perché altruista”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) 2023-12-21 09:35:25 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Thiago Motta si gode un super Bologna, quarto in Serie A e capace di eliminare agli ottavi di finale di Coppa Italia con una grande rimonta nei supplementari l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico rossoblù analizza così la sfida di San Siro portata a casa con le reti di Beukema e Ndoye: “Abbiamo fatto una partita completa. Quelli che hanno iniziato hanno fatto un lavoro straordinario, poi i cambi ci hanno portato energia con freschezza nelle gambe per dare un altro ritmo. Era una partita complicata contro l’ultima finalista di Champions League, devo fare i complimenti a tutti. La gestione è stata straordinaria, viviamo per momenti come questi da regalare alla nostra gente. La vittoria è stata straordinaria”. “Aranutovic voleva tornare all’Inter” Thiago Motta prosegue: “Questo momento è fantastico. Ringrazio tutti per gli ...