True Lies | pioggia di critiche su James Cameron per il restauro in 4K | troppa AI?

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Molti fan dinon avrebbero apprezzato l'intervento diin 4K con l'intelligenza artificiale del cult. Il regista, celebrato per film di successo come Avatar e Titanic, si trova al centro dellein seguito all'uscita del4K di uno dei suoi film più noti,. Il motivo? L'abuso dell'intelligenza artificiale. Secondo alcune anticipazioni, la tecnologia AI sarebbe stata utilizzata nel processo di, portando ad alterazioni significative nei dettagli dei volti degli attori e persino modificando le loro espressioni facciali rispetto alle versioni HD originali e successive....

