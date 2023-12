Trevisani | «Più migliorato il Bologna con i pezzi forti che l’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Riccardoha commentato l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia per mano del. Il giornalista si concentra sui cambi. RUMORE ? Riccardo, ospite negli studi di Sport Mediaset, si esprime sul match di Coppa Italia di ieri sera: «Ilè una squadra che anche nelle partite in cui soffre riesce a rimanere in partita e a fare una partita seria e offensiva. Piùilcon iche l’Inter con i. Si è vista una negatività dopo il problema di Lautaro Martinez. Paradossalmente dopo averla sbloccata e con l’uscita di Lautaro dal campo, la luce si è spenta completamente. Zirzkee mi ricorda Benzema con numero e piedi da 10. Fa rumore la sconfitta dell’Inter, ...