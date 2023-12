Tragico schianto | muore 41enne | tre feriti

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ennesima tragedia sulle strade: un incidente mortale è avvenuto a Lajatico, sulla strada regionale 439, nella mattina di giovedì 21 dicembre, alle 8,30. In uno scontro frontale tra due auto ha perso la vita un uomo di 41 anni. Lo scontro è avvenuto a un chilometro dal bivio per Volterra: tre le persone ferite. Intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso. Anas informa che «la strada statale 439 “Sarzanese Valdera” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Lajatico (km 83,800) in provincia di Pisa, a causa di un incidente. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto». L'articolo proviene da The Social Post.