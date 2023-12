(Di giovedì 21 dicembre 2023) Terribileviaa Roma:travolto aldavanti l’ex Ippodromo di Tor di. Un drammaticostradale si è verificato oggi intorno alle 12.45Via, all’altezza dell’Ippodromo di Tor di. Un motociclista è stato gravemente ferito in seguito a una collisione con un’automobile che, secondo le testimonianze, viaggiava ad alta velocità. Il drammaticovia: l’episodio davanti l’ex Ippodromo di Tor diTestimoni oculari hanno riferito che lo, diretto verso Ostia, si era fermato algiallo al momento dell’impatto. ...

Roma , 16 dic. (Adnkronos) - Una coppia è stata investita ieri sera da un' auto in via di Tor Tre Teste a Roma . Nell'impatto l'uomo, di 74 anni, è ... (liberoquotidiano)

Scanzorosciate. Sono stati fissati i funerali di Sofia Bagattini , la 18enne Morta tra sabato 16 e domenica 17 dicembre in un tragico incidente ... (bergamonews)

Fondi , due vittime in un giorno nell’Agro Pontino. Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita, quattro veicoli coinvolti. Continuano le vittime nel ... (ilcorrieredellacitta)

Tragedia a scuola, alunno 13enne si accascia dopo l'ora di educazione motoria e muore. Studenti e docenti sotto choc

evento a pochi giorni dallo stop per le vacanze di Natale. Come riporta la stampa locale, un ... Sul luogo dell'sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno immediatamente iniziato ...

Morto a 13 anni in un tragico incidente, l'ultimo straziante saluto a Flavio

Parole dritte al cuore di don Benito Giorgetta durante l'omelia per l'ultimo saluto al piccolo Flavio Cistullo, strappato alla vita a 13 anni in unstradale. Non è bastata la chiesa ...

Tragico incidente sulla via Ostiense, scooter tamponato al semaforo di Tor di Valle: centauro in gravissime condizioni

Terribile incidente sulla via Ostiense a Roma: centauro travolto al semaforo davanti l'ex Ippodromo di Tor di Valle.

Attentato all'università di Praga: studenti in fuga sui cornicioni per sfuggire al killer

Studenti costretti ad arrampicarsi sui cornicioni dei palazzi per sfuggire al killer che giovedì pomeriggio ha fatto strage a Praga sparando a caso sui passanti.