Tragedia di Natale | 20enne muore in un incidente

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin Irpinia, dove un ragazzo di 20 anni- G.P. le iniziali del nome, ha perso la vita questo pomeriggio in unin moto. Il tragico schianto si è verificato sulla SS90 Variante Manna Tre Torri di Ariano Irpino ma in territorio di Grottaminarda, dove la giovane vittima era anche residente. L’esatta dinamica dello schianto mortale con un’automobile è al vaglio dei Carabinieri che sono immediatamente giusti sul posto insieme ad un’ambulanza del 118 ma per il ragazzo non c’era già nulla da fare. Le persone che viaggivano nell’auto di grossa cilindarata, invece, non avrebbero riportato alcuna conseguenza. Troppo gravi le conseguenze della rovinosa caduta sull’asfalto. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.