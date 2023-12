Traffico Roma del 21-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente sulla Pontina in direzione della code tra Castel di Decima in via di valleranello intenso è fortemente rallentato ilsul Raccordo ed è in coda lungo la carreggiata interna tra la Trionfale e la Appia in esterna le file tra la Ila diramazioneSud molti gli spostamenti anche sulla tangenziale code e rallentamenti nei due sensi di marcia a Testaccio incidente in via Beniamino Franklin incrocio con via Galvani incidente e rallentamenti anche in via Gallarate nei pressi di piazza Lodi in via di Priscilla zona piazza Vescovio Sono in corso lavori di potatura con deviazione delle linee bus 63 90 II e-310 interventi anche domani tra le 8:30 e le 17 Vi ricordo che fino al 7 gennaio le ZTL centro e Tridente sono aperte tutti i giorni ...