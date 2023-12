Traffico Roma del 21-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Sono in corso di potatura a via di Priscilla sino alle 17 viabilità rallentata anche in via di Novella e via Montebuono nel quadrante est della città lavori a via Bitonto di bus 053 in direzione del capolinea Marelli e deviata su via di Torrenova e viale di Tor Bella Monaca a proteggere dalle 15:30 alle 18 manifestazione Largo Bernardino da Feltre possibili rallentamenti alla circolazione da Termini e da Piazzale dei Partigiani direzione di largo Chigi è il percorso delle linee gratuite in due in servizio fino alle 21 e fino alle 20 e strada anche una terza linea gratuita tra Porta Pinciana e Piazza Cavour In collaborazione con Luce Verde infomobilità