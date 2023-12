Traffico Roma del 21-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàper un incidente tra lo svincolo Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione raccordo sulla 24 code per un incidente tra lo svincolo Togliatti e via Fiorentini in direzione tangenziale est e rallentamenti sulla Cassia tra il raccordo a via di Grottarossa in direzione Flaminia rallentamenti in via Boccea code sulla tangenziale est tra l’uscita è viale Castrenseintenso sulla via Ardeatina in direzione centro infine nella zona di piazza Vescovio sino alle 17 lavori di potatura a via di Priscilla risentimenti alsu via di Novella e via Montebuono In collaborazione con Luce Verde infomobilità