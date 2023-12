Traffico Roma del 21-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) LuceverdeBen ritrovati Buongiorno abbiamo al momento code per incidente sul tratto Urbano della A24 tra torcervara in uscita Fiorentini direzione centro trafficato concludi anche il raccordo anulare soprattutto in carreggiata interna dove tratti si incontrano code tra la Cassia Veientana e la Tiburtina code a tratti anche in esterna 3 laFiumicino elatus in tangenziale ancora qd3 via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico se vi spostate in centro poi attenzione alle ZTL Vi ricordo che fino al 7 gennaio quelle di centro e Tridente sono attive e in funzione tutti i giorni feriali e festivi dalle 6:30 alle 20 da Massimo peschi per il momento è tutto ma per i dettagli di queste dalle notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...